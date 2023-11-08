دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مدير عام مركز الحسين للسرطان في الأردن، الدكتور عاصم منصور، إنه من المتوقع وصول أول مجموعة من مرضى السرطان من أطفال غزه الى المركز خلال 24 ساعة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية في سبيل نقل أطفال مصابين بأنواع مختلفة من السرطان من قطاع غزة إلى الدولة لتلقي العلاج.

جاء ذلك بتصريحات أدلى بها منصور لـCNN بالعربية، حيث قال: "بالنسبة للمرضى من غزة، الدفعة الأولى هي 41 طفلا مصابين بأنواع مختلفة من السرطان، الفكرة الأساسية كانت تحويل 31 منهم إلى عمّان وإلى مركز الملك الحسين للسرطان و10 إلى مستشفيين متخصصين في مصر".

وتابع قائلا: "نحن قيمنا أوضاع الأطفال الـ31 وقدمنا الموافقة على الصعيدين اللوجيستي والطبي، والخطة هي نقلهم أولا من غزة إلى مصر وإذا كانت حالاتهم مستقرة بما فيه الكفاية لنقلهم إلى عمّان فسنقوم بذلك.. أول مجموعة منهم 7 مرضى مصابين بأنواع مختلفة من السرطان، انتهينا من الأوراق المطلوبة واعطيناهم الموافقة من جهتنا كمركز الحسين للسرطان وعملنا مع الحكومة الأردنية لمنحهم أيضا موافقة وإذن بالدخول إلى الأردن لأن بعضهم ليس لديه حتى هوية بعد أن دُمرت منازلهم وفقدوا وثائقهم ".

وأضاف: "نتوقع وصول الأطفال السبعة إلى عمّان خلال الساعات الـ24 القادمة ونحن كمركز الحسين للسرطان على استعداد تام للبدء بمعالجتهم وقت وصولهم إلى المستشفى".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخرا، سعيها لإجراء ترتيبات لنقل عدد من مرضى السرطان من الأطفال في قطاع غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان في عمّان.

وتأتي هذه الأنباء مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأعقاب الهجوم الذي شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتقارير وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، الثلاثاء، بأن أكثر من 70% من بين 10,305 أشخاص قتلوا كانوا من الأطفال والنساء والمسنين، في حين شدد المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، على دقة أعداد القتلى التي يتم الإبلاغ عنها خارج غزة، قائلاً إن أرقام المنظمة تتطابق بشكل وثيق مع أرقام وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع.