تقرير: جميع مخابز شمال غزة مغلقة بسبب نقص الإمدادات

(CNN)-- قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن جميع المخابز في شمال غزة اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص الإمدادات الحيوية، حيث يكافح المدنيون اليائسون للحصول على الخبز اليومي في ظل الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث يومي، إنه "لم تعد هناك أي مخابز نشطة في الشمال، بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالكثيرين".

وبحسب ما ورد لم يعد دقيق القمح متوفرا في شمال غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الذي قال إن بعض الناس لجأوا إلى إجراءات يائسة، في حين لا يزال الوصول إلى الخبز يشكل تحديًا أيضًا في جنوب غزة، حيث لا تستطيع المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع طحن القمح بسبب نقص الكهرباء والوقود.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تم استهداف وتدمير 11 مخبزا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع مخبز واحد فقط تعاقد معه برنامج الأغذية العالمي وثمانية مخابز أخرى في جنوب غزة تقدم الخبز للملاجئ بشكل متقطع.