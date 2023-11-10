وزير دفاع إسرائيل يوضح تأثير"الهدن الإنسانية" على القتال في غزة

ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. أمريكا وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة

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(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن التوقف عن القتال لمدة 4 ساعات الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي "لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار، ولن يؤثر على القتال في غزة"، وشدد على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف غالانت: "لن نوقف إطلاق النار أو القتال طالما بقي لدينا رهائن في غزة، وطالما أننا لم نكمل مهمتنا وهي تدمير حماس وتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية".

وتؤكد هذه التصريحات ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصر أيضا يوم الخميس، على أنه لن يكون هناك "وقف إطلاق نار" دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وقال غالانت إن "فترات التوقف عن القتال هي إجراءات محدودة للسماح للمدنيين بالخروج"، وأضاف: "نقوم بتحركات محددة للسماح بخروج المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى الجنوب، لتجنب المساس، وذلك لا يؤثر على القتال"، وتابع أن القوات الإسرائيلية تعمل "في قلب مدينة غزة والجنود قريبون جدا من ميناء غزة".

وذكر أن القوات الإسرائيلية بدأت باستخدام "أساليب جديدة" لتدمير الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها "حماس"، دون تقديم مزيد من المعلومات.