ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. أمريكا وإسرائيل على خلاف بشأن مستقبل غزة

"أمرُّ من نكبة 1948".. شاهد ما قاله فلسطينيون فروا من شمال غزة على الأقدام والعربات

(CNN)-- قال مصطفى البرغوثي، الطبيب ورئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية في مناطق شمال غزة "ليست كافية"، وأضاف لشبكة CNN، أنه لا يرى أي أمل لشعب غزة دون "وقف كلي وشامل لإطلاق النار".

وأكد البرغوثي لمذيع شبكة CNN عيسى سواريس: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل ولا تتخذ موقفا محايدا، وفي هذه الحالة للأسف، تواصل الولايات المتحدة دعم ما يريده الإسرائيليون- وما لا نريد رؤيته، وهو استمرار التطهير العرقي في شمال غزة وكذلك في مدينة غزة".

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن إسرائيل وافقت على المضي قدما في وقف العمليات العسكرية، لمدة أربع ساعات يوميا، في مناطق شمال غزة، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسماح للمدنيين بالفرار من القتال.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال البرغوثي إن "إسرائيل لا تهاجم حماس فقط، بل تهاجم كل الفلسطينيين."

وأضاف: "إذا تحركت (القوات الإسرائيلية) جنوبا، فسيتم قصفهم في الجنوب، حيث قُتل 49% من الفلسطينيين، غالبيتهم من المدنيين، في جنوب القطاع". مضيفا أنه لا يرى "أي أمل ما لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار".

وأردف البرغوثي: "وأقول إن أي حكومة في العالم لا تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار، تصبح مشاركة وداعمة لهذه الحرب المتواصلة".