الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد فتحات الأنفاق التي اكتشفها ودمرها في غزة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
خرج من الأرض ووضع عبوة ناسفة على دبابة.. فيديو دعائي لحماس يظهر استخدام مقاتليها للأنفاق

القدس (CNN)-- يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة، قائلا في بيان صدر، الأحد، إنه تم العثور على أكثر من 800 فتحة نفق في غزة، وتم تدمير حوالي 500 منها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن العديد من فتحات الأنفاق "كانت تقع في مناطق مدنية" وداخل مباني مدنية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان: "بعض فتحات الأنفاق تربط بين الأصول الاستراتيجية لحماس عبر شبكة الأنفاق تحت الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أميال عديدة من طرق الأنفاق".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الأحد، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قصفت أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك فتحات الأنفاق ومراكز قيادة ومرافق تخزين أسلحة.

قد يهمك أيضاً

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ويكشف طبيعة الأهداف التي قصفها في غزة ليلا

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.