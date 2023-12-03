الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد فتحات الأنفاق التي اكتشفها ودمرها في غزة

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

القدس (CNN)-- يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة، قائلا في بيان صدر، الأحد، إنه تم العثور على أكثر من 800 فتحة نفق في غزة، وتم تدمير حوالي 500 منها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن العديد من فتحات الأنفاق "كانت تقع في مناطق مدنية" وداخل مباني مدنية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان: "بعض فتحات الأنفاق تربط بين الأصول الاستراتيجية لحماس عبر شبكة الأنفاق تحت الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أميال عديدة من طرق الأنفاق".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، الأحد، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قصفت أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك فتحات الأنفاق ومراكز قيادة ومرافق تخزين أسلحة.