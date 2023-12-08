نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- قُتل 17 فردا من عائلة أبو شيحة في قطاع غزة، من بينهم أربعة أطفال، بعد أن تعرض مبنى الأسرة للقصف ثلاث مرات في غارات جوية أدت إلى تدميره بالكامل.

وقال رأفت أبو شيحة، أحد أفراد الأسرة البالغ من العمر 56 عاما وهو نازح، لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف من غزة: "17 شخصا من عائلتي قتلوا بعد قصف مبنى العائلة 3 مرات".

وبحسب رأفت أبو شيحة، الذي لم يكن حاضرا في الموقع لكن الجيران أبلغوه، فإن الهجوم شمل غارتين صاروخيتين من طائرة بدون طيار، أعقبتهما ضربة أخرى من طائرة مقاتلة. وأضاف أنه لا زال 8 أطفال و3 نساء من أفراد العائلة على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وأوضح رأفت أنه "تم استهداف المبنى مرتين بصاروخ من طائرة بدون طيار، ومرة بصاروخ من طائرة مقاتلة، مما أدى إلى هدم المبنى بالكامل، ولا يزال 8 أطفال و3 سيدات تحت الأنقاض دون مساعدة سيارات الإسعاف".

وقال رأفت إن هناك نقصا في دعم سيارات الإسعاف، مناشدا "كل القادرين" على نشر سيارات الإسعاف في موقع المبنى.

وتواصلت CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.