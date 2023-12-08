الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

فلسطيني من مدينة غزة: مقتل 17 فردا من عائلتي في غارات جوية و11 أحياء تحت الأنقاض

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صور اعتقالات جماعية وأشخاص شبه عراة في غزة.. مراسل CNN يفصّل ما نعلمه حتى الآن

(CNN)-- قُتل 17 فردا من عائلة أبو شيحة في قطاع غزة، من بينهم أربعة أطفال، بعد أن تعرض مبنى الأسرة للقصف ثلاث مرات في غارات جوية أدت إلى تدميره بالكامل.

وقال رأفت أبو شيحة، أحد أفراد الأسرة البالغ من العمر 56 عاما وهو نازح، لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف من غزة: "17 شخصا من عائلتي قتلوا بعد قصف مبنى العائلة 3 مرات".

وبحسب رأفت أبو شيحة، الذي لم يكن حاضرا في الموقع لكن الجيران أبلغوه، فإن الهجوم شمل غارتين صاروخيتين من طائرة بدون طيار، أعقبتهما ضربة أخرى من طائرة مقاتلة. وأضاف أنه لا زال 8 أطفال و3 نساء من أفراد العائلة على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وأوضح رأفت أنه "تم استهداف المبنى مرتين بصاروخ من طائرة بدون طيار، ومرة بصاروخ من طائرة مقاتلة، مما أدى إلى هدم المبنى بالكامل، ولا يزال 8 أطفال و3 سيدات تحت الأنقاض دون مساعدة سيارات الإسعاف".

وقال رأفت إن هناك نقصا في دعم سيارات الإسعاف، مناشدا "كل القادرين" على نشر سيارات الإسعاف في موقع المبنى.

وتواصلت CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.

قد يهمك أيضاً

"خسائر وبؤس ودمار لا يمكن تصورها".. سكان غزة يكافحون من أجل البقاء

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.