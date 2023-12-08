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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه نفذ ضربات على أكثر من 400 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ انتهاء الهدنة مع حماس قبل أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم قصف حوالي 450 هدفا من الجو والبحر والأرض، في حين واصلت قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خوض معارك واسعة النطاق مع الإرهابيين".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل لتحديد وتدمير فتحات الأنفاق تحت الأرض، والأسلحة والبنية التحتية الإرهابية الإضافية".

وأردف الجيش الإسرائيلي أن القوات وجهت أيضا طائرات إسرائيلية "لقتل العديد من الإرهابيين في سلسلة من الضربات الدقيقة استمرت ساعتين"، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تحديد موقعها الجغرافي، الخميس، سلسلة من الضربات العنيفة في خان يونس. وتم نقل العشرات من الضحايا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في عملية منفصلة نُفذت خلال الليل، قصفت البحرية الإسرائيلية عشرات المواقع التي تستخدمها القوات البحرية التابعة لحماس في وسط وجنوب غزة.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الخميس إن 17177 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضافت أن نحو 46 ألف شخص أُصيبوا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وجاء القصف الإسرائيلي والحملة العسكرية في غزة في أعقاب الهجوم المميت الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، حولت إسرائيل مناطق واسعة من قطاع غزة إلى أرض قاحلة. وقد حولت الغارات الجوية أحياء بأكملها إلى أنقاض، واضطر ما يقرب من 1.9 مليون شخص- 85% من سكان غزة- إلى الفرار من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة.