نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN)-- انتقد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، توماس وايت، أمر الإخلاء الإسرائيلي الجديد من وسط غزة، السبت، والذي سيؤثر على أكثر من 150 ألف شخص، نزح العديد منهم بالفعل.

وأضاف عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الناس في غزة بشر، إنهم ليسوا قطعا على رقعة الشطرنج، لقد تم تهجير العديد منهم بالفعل عدة مرات".

وأوضح وايت قائلا: "الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة". وأكد: "لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه".

وأصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لسكان المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح، حيث تخطط إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية في وسط غزة، بحسب وايت.

وخلص تحليل لشبكة CNN نُشر، الجمعة، إلى أن إسرائيل قصفت ثلاثة مواقع على الأقل في غزة كانت قد أمرت المدنيين بالانتقال إليها.