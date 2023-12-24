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أحد أكثر الأيام دموية للجيش الإسرائيلي.. مقتل 15 جنديًا على الأقل في غزة منذ الجمعة

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 15 جنديًا من القوات الإسرائيلية في غزة منذ الجمعة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

حسب تقارير الجيش الإسرائيلي، قُتل ما مجموعه 154 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 جنود قُتلوا في معارك في غزة، مما يجعله أحد أكثر الأيام دموية للقوات الإسرائيلية منذ بدء الصراع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، السبت، إن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل بتوسيع العملية البرية لقواتها في جنوب وشمال قطاع غزة وخاضت معارك ضارية خلال نهاية الأسبوع.

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