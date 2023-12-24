نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

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شاهد نفق حماس الذي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه "الأكبر" في غزة

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 15 جنديًا من القوات الإسرائيلية في غزة منذ الجمعة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

حسب تقارير الجيش الإسرائيلي، قُتل ما مجموعه 154 جنديًا إسرائيليًا في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 جنود قُتلوا في معارك في غزة، مما يجعله أحد أكثر الأيام دموية للقوات الإسرائيلية منذ بدء الصراع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، السبت، إن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي قامت فيه إسرائيل بتوسيع العملية البرية لقواتها في جنوب وشمال قطاع غزة وخاضت معارك ضارية خلال نهاية الأسبوع.