نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

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كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن 10 جنود قتلوا في معارك في غزة، السبت، ليصل إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بالمعارك في القطاع إلى 153.

ومن بين الجنود العشرة الذين قتلوا، السبت، خمسة قتلوا في جنوب غزة، وأربعة آخرين في وسط غزة، وواحد في شمال القطاع، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لإحصاء شبكة CNN، فإن هذا يرفع العدد الإجمالي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 153.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، السبت، إن إسرائيل وسعت نطاق عمليتها البرية في جنوب وشمال قطاع غزة، وخاضت معارك ضارية خلال نهاية الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن أهداف العملية الإسرائيلية في شمال غزة تكتمل “تدريجياً” وأن تركيز العمليات العسكرية سيتحول جنوباً في المستقبل.