الخارجية السعودية تعقّب على قرار الأمم المتحدة حول غزة

نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد.. مراسل CNN يضغط على مسؤول إسرائيلي بعد قوله "لا يوجد نقص في الغذاء بغزة"

كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية السعودية، السبت، على قرار مجلس الأمن الداعي إلى "وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار".

وتابعت: "عبّرت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة".

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها على "تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".