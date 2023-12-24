نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

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كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

(CNN)-- تتردد أصداء أجراس الكنائس في شوارع بيت لحم التي تشبه المتاهة. مع اقتراب عيد الميلاد، وكان من المفترض أن تعج المدينة الواقعة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بالزوار، لكنها أصبحت شبه مهجورة هذا العام.

واتخذ القادة المحليون قرارا، الشهر الماضي، بتقليص الاحتفالات تضامنا مع السكان الفلسطينيين، مع احتدام القتال العنيف بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المدمر.

وقُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، ونزح ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع.

واندلعت الحرب بسبب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1200 شخص، واُحتجز أكثر من 240 آخرين كرهائن.

والكثيرون هنا لديهم علاقات بغزة من خلال أحبائهم وأصدقائهم، وقد سيطر شعور بالبؤس على المدينة التي يقدسها المسيحيون باعتبارها مسقط رأس يسوع المسيح.

وتم إزالة الزخارف التي كانت تزين الأحياء ذات يوم. كما أُلغيت المسيرات والاحتفالات الدينية. وفي وسط المدينة، غابت بشكل واضح شجرة عيد الميلاد التقليدية الضخمة في ساحة المهد.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، فرضت إسرائيل قيودا على الحركة في بيت لحم والمدن الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية، مع نقاط تفتيش عسكرية تسمح بالدخول والخروج، مما يؤثر على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى أعمالهم.

وشهدت الأراضي المحتلة أيضا تصاعدا في أعمال العنف، حيث قُتل 300 فلسطيني على الأقل في الهجمات الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال علي ثابت لشبكة CNN: "سألني ابني عن سبب عدم وجود شجرة عيد الميلاد هذا العام، ولا أعرف كيف أشرح ذلك".

ويعيش هو وعائلته في قرية فلسطينية قريبة، ويزورون بيت لحم في كل عيد ميلاد "لأن علاقتنا مع إخوتنا المسيحيين علاقة قوية، ننضم إليهم في احتفالاتهم، وهم يشاركوننا أيضا احتفالاتنا. لكن موسم العطلات هذا العام سيء للغاية".

وخلال السير في الشوارع المرصوفة بالحجارة، يبدو تأثير الصراع جليا.

ويعتمد اقتصاد بيت لحم على الحجاج والسياحة، كما يوضح صاحب متجر الجيل الثالث روني طباش، الذي يقف خارج متجره في انتظار العملاء الذين لن يصلوا أبدا.

ويحضر طباش والده معه إلى المتجر كل يوم لإخراجه من المنزل. وافتتح جده المتجر في عام 1927، موضحا أن هذا المكان، بجانب الميدان وكنيسته الشهيرة، أصبح "جزءا من قلوبنا".

ويضيف قائلا: "لم نر عيد ميلاد مثل هذا من قبل، منذ ثلاثة أشهر، بصراحة، لم نقم بعملية بيع واحدة. لا أريد أن أبقي والدي في المنزل، ولا أريد أن أتخلى عن الأمل".

وحتى كنيسة المهد، التي أصبحت أول موقع للتراث العالمي في الأراضي الفلسطينية في عام 2012، باتت فارغة إلى حد كبير. في العام العادي، تقف طوابير من المئات حول موقف السيارات بالخارج وينتظر الحجاج بصبر لدخول المغارة، التي تعتبر منذ القرن الثاني الموقع الدقيق لميلاد المسيح.

وفي القرن الرابع الميلادي، أسس الإمبراطور قسطنطين كنيسة في الموقع، والتي دُمرت عام 529، لتحل محلها مباني أكبر، والتي تشكل أساس الكنيسة اليوم.

وفي الداخل، عادة ما تكون غرفة الوقوف فقط. ولكن هذا العام، غيّر القتال في غزة كل شيء.

ويقول الأب سبيريدون سمور، كاهن الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد: "لم أر هذا الأمر من قبل".

وأضاف: "عيد الميلاد هو الفرح والحب والسلام. ليس لدينا سلام"، وأردف قائلا: "ليس لدينا فرح، الأمر خارج عن أيدينا، وندعو القادة الذين سيتخذون القرارات (في جميع أنحاء العالم) إلى الله أن يساعدهم، ويمنحهم نوره لصنع السلام هنا وفي جميع أنحاء العالم".