نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN) -- ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا خطة اقترحتها مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت "رويترز" إن مسؤولين اثنين من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" نفيا المعلومات التي قدمتها المصادر المصرية.

وأفاد محلل شؤون السياسة الخارجية في شبكة CNN، باراك رافيد، بأن "الاقتراح المصري يتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة وكذلك الفلسطينيين من السجون الإسرائيلين، وتخلي حماس عن السلطة وإقامة حكومة تكنوقراط في غزة".

ولم تحصل CNN بشكل مستقل على نسخة من الخطة.

وذكرت "رويترز" أن مصادر مصرية قالت إن "حماس والجهاد الإسلامي رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف احتمال إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وذكر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في بيان، أن الحركة ليس لديها معلومات عن تقرير "رويترز"، وأضاف: "نؤكد مجددا أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف شامل للعدوان".

وتابع: "تسعى قيادة حماس إلى وقف دائم للعدوان والمجازر بحق شعبنا، الذي يريد أن يرى هذا العدوان متوقفا تماما، ولا يريد أن ينتظر هدنة مؤقتة أو جزئية لفترة قصيرة، ليعود بعدها العدوان والإرهاب".

وتواصلت CNN مع مسؤولين مصريين للتعليق على الخطة المذكورة.