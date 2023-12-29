دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، إن هجوم حركة حماس داخل إسرائيل والذي أطلق عليه اسم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان "بقرار واجراء مستقل بامتياز من قبل حماس".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان وزيرها في كلمة امام الاجتماع العام "لأساتذة الحوزات العلمية ورجال الدين (المسلمين) في إيران"، حيث قال إن "عملية طوفان الاقصى، تبعث على فخر واعتزاز المقاومة الاسلامية في فلسطين"؛ لافتا الى "اقرار المسؤولين في مختلف البلدان، ان الكيان الصهيوني بدأ بالانهيار من الداخل".

وتأتي تصريحات أمير عبداللهيان بعد الضجة التي أثارتها تصريحات المتحدث باسم "الحرس الثوري" الإيراني، رمضان شريف، الأربعاء، والتي قال فيها إن الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل كان أحد "الأعمال الانتقامية لاغتيال" القائد الإيراني قاسم سليماني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، حينها.

وفي أعقاب ادعاء شريف، أصدرت "حماس" بيانا دحضت فيه مزاعم إيران، وذكرت أن الدافع الأساسي وراء الهجوم هو "التهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى"، قائلة إنها تنفي صحة ما صرح به المتحدث باسم "الحرس الثوري"، وأكدت أن "كافة أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على تواجد الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا".