في كلمتها الافتتاحية بجلسة محكمة العدل.. جنوب إفريقيا تعترف بـ"النكبة"

(CNN) -- قالت جنوب إفريقيا إنها "تعترف بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني" في تصريحاتها الافتتاحية التي أدلت بها الخميس في جلسة استماع محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

ويُرمز إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم وبلداتهم إبان تأسيس إسرائيل عام 1948 باسم "النكبة".

وقال فوسي ماندونسيلا، سفير جنوب إفريقيا في هولندا إن بلاده "تضع أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية وسوء التصرف في سياق أوسع من الفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام 25 عاما، والاحتلال الذي دام 76 عاما، والحصار الذي دام 16 عاما على قطاع غزة".

واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ماندونسيلا: "لقد اعترفت جنوب إفريقيا بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني من خلال الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948، الذي أدى بشكل منهجي وقسري إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وتشريده وتجزئته، وحرمانه عمداً من حقه المعترف به دولياً وغير القابل للتصرف في تقرير المصير وحقه المعترف به دولياً بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم فيما يعرف الآن بدولة إسرائيل".

وقال ماندونسيلا إن أعمال الإبادة الجماعية التي يزعم أن إسرائيل تقوم بها في غزة "تشكل حتماً جزءاً من سلسلة من الأعمال غير القانونية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، كما اتهم إسرائيل بـ"إخضاع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري".

جنوب إفريقيا، التي عملت تحت نظام الفصل العنصري من عام 1948 حتى أوائل التسعينيات، كانت منذ فترة طويلة مناصرة للقضية الفلسطينية.

