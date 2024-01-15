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نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

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(CNN)-- ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، بالتصعيد الأخير للتوترات في البحر الأحمر بعد اجتماعه مع مسؤولين مصريين في القاهرة.

وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن الصين تدعو إلى "وضع حد لمضايقة السفن المدنية"، لكنه لم يذكر المتمردين الحوثيين الذين نفذوا تلك الهجمات.

كما انتقد بشكل غير مباشر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لردهما على الهجمات بضرب أهداف الحوثيين في اليمن، قائلا إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".

ووافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على قرار يدعو جماعة الحوثي المتمردة إلى "وقف هجماتها الوقحة" في البحر الأحمر.

وصوت 11 عضوا لصالح هذا الإجراء وامتنع 4 عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.

وحث وانغ جميع الأطراف على "احترام سيادة الدول الواقعة على طول البحر الأحمر ووحدة أراضيها والعمل بشكل مشترك على حماية ممراته المائية"، والذي وصفه بأنه "قناة تجارية دولية مهمة للسلع والطاقة".