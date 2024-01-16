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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن هجوم على سفينة مملوكة لليونان، قالت إنها كانت متجهة نحو إسرائيل، الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن المجموعة هاجمت السفينة "زوغرافيا" المتوجهة نحو إسرائيل بـ"عدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وفي رسالة بالفيديو، قال سريع إن إصابة السفينة كانت "مباشرة".

وأضاف سريع: "جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ".

وفقًا لشركة أمبري للأمن البحري ومقرها المملكة المتحدة، تم استهداف ناقلة البضائع السائبة المملوكة لليونان، التي ترفع علم مالطا أثناء عبورها شمالًا في البحر الأحمر، على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة الصليف الساحلية في اليمن.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قيام المتمردين الحوثيين بضرب سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

لازالت أنشطة الجماعة المدعومة من إيران مستمرة على الرغم من الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة الأخيرة، حيث تعهد سريع الاثنين بأن أي ضربات مستقبلية على اليمن "لن تمر دون رد".