مصدر مطلع لـCNN: إدارة بايدن تتجه لإعادة تصنيف الحوثي جماعة "إرهابية"

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصنيف جماعة الحوثي كـ"كيان إرهابي عالمي"، وسط الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيا المتمركزة في اليمن.

في فبراير/شباط 2021، أزالت الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن تم تصنيفها في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قرار إزالة تصنيفات الجماعة كان مدفوعًا بمخاوف من أنها قد تؤثر على القدرة على تقديم المساعدة الحاسمة لشعب اليمن. وأضاف أن ذلك "اعتراف بالوضع الإنساني المتردي في اليمن".

من شأن إعادة تصنيف الحوثي أن يؤدي إلى تجميد الأصول وفرض قيود سفر على أعضاء الجماعة، لكنه لا يشمل عقوبات على أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي" للجماعة، وفقًا لوزارة الخارجية.

وتزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثي بالتزامن مع قيام الجماعة المدعومة من إيران بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي ضربات ضد أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.