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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أقر مسؤول في حركة حماس بالاتفاق مع إسرائيل الذي توسطت فيه قطر للسماح بدخول الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكنه قال إن الترتيب يعتمد على وجود ما يكفي من الأدوية للفلسطينيين في القطاع.

وقال أسامة حمدان، مسؤول حماس المقيم في لبنان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، الأربعاء: "إن أي مبادرة للسماح بإيصال الأدوية إلى المحتجزين (في غزة) يجب أن تشمل توصيل الأدوية للفلسطينيين في غزة".

وقال موسى أبو مرزوق، العضو البارز في حركة حماس، على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الصليب الأحمر اقترح تسليم الإمدادات الطبية للرهائن الإسرائيليين داخل غزة. وليس من الواضح من الاتفاقية كيف سيتم تسليم الإمدادات الطبية إلى غزة أو من سينقل الدواء.

وتضمنت شروط حماس في الاتفاق نصًا على أنه مقابل كل صندوق من الأدوية يتم تقديمه للرهائن الإسرائيليين، يتم توفير 1000 صندوق من الأدوية أيضًا للفلسطينيين في غزة.