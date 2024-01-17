الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

حماس: اتفاق توصيل الأدوية للرهائن يعتمد على توفير الدواء للفلسطينيين في غزة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)--  أقر مسؤول في حركة حماس بالاتفاق مع إسرائيل الذي توسطت فيه قطر للسماح بدخول الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكنه قال إن الترتيب يعتمد على وجود ما يكفي من الأدوية للفلسطينيين في القطاع.

وقال أسامة حمدان، مسؤول حماس المقيم في لبنان، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، الأربعاء: "إن أي مبادرة للسماح بإيصال الأدوية إلى المحتجزين (في غزة) يجب أن تشمل توصيل الأدوية للفلسطينيين في غزة".

وقال موسى أبو مرزوق، العضو البارز في حركة حماس، على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الصليب الأحمر اقترح تسليم الإمدادات الطبية للرهائن الإسرائيليين داخل غزة. وليس من الواضح من الاتفاقية كيف سيتم تسليم الإمدادات الطبية إلى غزة أو من سينقل الدواء.

وتضمنت شروط حماس في الاتفاق نصًا على أنه مقابل كل صندوق من الأدوية يتم تقديمه للرهائن الإسرائيليين، يتم توفير 1000 صندوق من الأدوية أيضًا للفلسطينيين في غزة.

قد يهمك أيضاً

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.