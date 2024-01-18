كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

(CNN)-- ضربت طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين سفينة تملكها وتديرها الولايات المتحدة، في خليج عدن، الأربعاء، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، وهي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تنجح فيها الجماعة المدعومة من إيران في استهداف سفينة أمريكية.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن الطائرة بدون طيار الهجومية أصابت السفينة M/V Genco Picardy مساء الأربعاء. وأشارت إلى أن أحدًا لم يصب على متن السفينة التي تعرضت لبعض الأضرار، لافتة أنها الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال، لا تزال صالحة للإبحار وواصلت طريقها.

في وقت سابق الأربعاء، أعلن متحدث باسم الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلا إنهم أطلقوا سلسلة من الصواريخ "المباشرة" و"الدقيقة" على السفينة الأمريكية.

الاثنين، ضرب صاروخ باليستي حوثي السفينة M/V Gibraltar Eagle المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة في خليج عدن. وهي المرة الأولى، منذ أن بدأ الحوثيون مهاجمة خطوط الشحن الدولية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، التي نجحوا فيها في ضرب سفينة تجارية تملكها وتديرها الولايات المتحدة. وحينها تعرضت تلك السفينة لأضرار طفيفة واستمرت في طريقها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت وزارة النقل الأمريكية تنبيهًا للسفن التجارية الأمريكية، داعية إياها إلى الابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وحذّرت الوزارة من أنه "لا تزال هناك درجة عالية من المخاطر" التي تواجه السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك احتمال شن "هجمات انتقامية" من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونصح المسؤولون بأنه على الرغم من أن القرار يعود في النهاية إلى الشركات والسفن الفردية، إلا أن السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التجارية المملوكة للولايات المتحدة، "تُنصح" بتجنب المنطقة "حتى إشعار آخر".