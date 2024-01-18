كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- يرفض عدد متزايد من شركات التأمين تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر مع استمرار هجمات المتمردين الحوثيين.

ويأتي تردد شركات التأمين في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون الأمريكيون السفن التجارية الأمريكية بضرورة الابتعاد عن الممر المائي الحيوي حتى إشعار آخر.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والبضائع والخدمات اللوجستية، وهي وحدة وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر في شركة مارش ماكلينان، إن "بعض شركات التأمين لم تعد مستعدة للتأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تملكها أو تشارك فيها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل والتي تسافر عبر البحر الأحمر".

تعرضت سفينة شحن تملكها وتديرها الولايات المتحدة لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون يوم الاثنين، بحسب القيادة المركزية الأمريكية. تعهد مسؤول حوثي، اليوم الأربعاء، باستمرار الهجمات على السفن "المرتبطة بإسرائيل" في البحر الأحمر وبحر العرب.

وعلى الرغم من أن شركات التأمين لا تفرض جميعها قيودًا، إلا أن بيكر قال إن سوق التأمين "تتشدد" بشكل واضح ويمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

وقال بيكر إن معدلات مخاطر الحرب ارتفعت من 0.01٪ فقط من قيمة السفن في أوائل ديسمبر/ كانون الأول إلى 0.7٪ اليوم. وهذا يعني أن تكلفة التأمين على سفينة حاويات بقيمة 100 مليون دولار ارتفعت من 10 آلاف دولار لكل رحلة إلى 700 ألف دولار اليوم.