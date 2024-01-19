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(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجمعة، أن ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان تعرضت لهجوم من قبل عناصر جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "هذا الهجوم الثالث للحوثيين على سفينة شحن تجارية خلال 3 أيام".

وأضافت أن "الهجوم حدث الخميس في حوالي الساعة 9 مساء (بتوقيت صنعاء)، حيث أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن على ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان".

وتابعت: "لاحظ طاقم النقالة ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للناقلة، التي استمرت في رحلتها".

يذكر أن مسؤول أمريكي قال، لشبكة CNN، في وقت سابق من يوم الخميس، إن الولايات المتحدة نفذت المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا معدين للإطلاق نحو جنوب البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع، الخميس، استهدف عددا صغيرا من الصواريخ المضادة للسفن كانت تستعد للإطلاق على ممرات الشحن الدولية.

والضربة الأخيرة هي المرة الخامسة خلال أسبوع التي تنفذ فيها الولايات المتحدة عمليات ضد الجماعة المتمردة المدعومة من إيران، بدء بضربات أمريكية وبريطانية ضد حوالي 30 هدفا، الخميس الماضي.

وقد تواصلت CNN مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" للتعليق.

وتأتي هذه الهجمات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف من أن تمتد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة إلى المنطقة.