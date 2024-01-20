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(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، أنها نفذت ضربات ضد 3 صواريخ "حوثية" مضادة للسفن كانت "تستهدف جنوب البحر الأحمر، وكانت جاهزة للإطلاق".

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، تتواجد سفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر".

وأضافت: "في حوالي الساعة 6:45 مساء بتوقيت صنعاء، الجمعة، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت تستهدف جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق".

وتابعت: "حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".

وأكدت القيادة المركزية أن هذا الإجراء "سيجعل المياه الدولية آمنة للسفن البحرية الأمريكية والتجارية".

يذكر أن الجيش الأمريكي قصف المزيد من صواريخ الحوثيين المضادة للسفن في اليمن، الجمعة، وفقا لمسؤول أمريكي، وهي المرة السادسة خلال الأيام العشرة الماضية التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 لضرب صاروخين مضادين للسفن للحوثيين، كجزء من حملة متنامية لمحاولة تعطيل قدرة الجماعة المسلحة على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأثارت وتيرة الضربات المتزايدة، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها رد دفاعي على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، تساؤلات حول الاستراتيجية الأمريكية الشاملة التي تهدف إلى ردع المسلحين وإضعاف قدراتهم.