نشر الأحد ، 21 يناير / كانون الثاني 2024

وزير الخارجية السعودي لـCNN حول التطبيع مع إسرائيل: لا رجعة عن إقامة دولة فلسطينية

سفيرة السعودية في أمريكا حول غزة: لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي بينما يستمر القتل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني غرانت شابس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عبر خلالها عن رفضه احتمال قيام دولة فلسطينية، بأنها "مخيبة للآمال"، مؤكدًا مجددًا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

وأثار نتنياهو جدلا خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، الخميس، عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.

وقتها، قال نتنياهو: "في أي ترتيب مستقبلي… تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية). ما الذي تستطيع القيام به؟"

وقال مكتب نتنياهو، السبت، إن رئيس الوزراء "أكد سياسته" بشأن هذا الأمر خلال مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حديثه لقناة سكاي نيوز البريطانية، الأحد، قال شابس إنه "من المخيب للآمال سماع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وشدد شابس على أنه "ليس هناك خيار آخر. لقد اتفق العالم كله على أن حل الدولتين هو أفضل طريق للمضي قدمًا. والحكومة البريطانية تدعم ذلك تمامًا كحل".

وقال شابس إن الدولة الفلسطينية "يجب أن تكون ذات سيادة على الجانب الفلسطيني" وأن "توفر أيضًا ضمانات أمنية على الجانب الإسرائيلي".

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أنه "لا يوجد طريق واضح آخر للخروج" من الصراع في غزة.

وقال وزير خارجية الظل البريطاني ديفيد لامي، السبت، إن "بايدن على حق" في دعوته إلى حل الدولتين، ووصف تعليقات نتنياهو بأنها "غير مقبولة"، مضيفًا: "بالطبع الشعب الفلسطيني يستحق دولة".