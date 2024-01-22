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(CNN)-- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، إنها استقبلت، الأحد، من الهلال الأحمر المصري، شحنة مكونة من 80 شاحنة وصلت إلى معبر رفح، محملة بالمساعدات.

وأوضحت الجمعية أن الشاحنات كانت محملة بالمساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 105 شاحنات مساعدات إنسانية أخرى دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، في نفس اليوم.

يأتي ذلك بينما أفاد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT)، أن 260 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة، الأحد، وهو أكبر عدد من الشاحنات في يوم واحد منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمكتب، تم تفتيش حمولات 121 شاحنة في معبر نيتسانا قبل أن تقطع مسافة 50 كيلومتراً تقريبا إلى معبر رفح لدخول غزة.

كما تم تفتيش 139 شاحنة أخرى ونقلها عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي عند تقاطع الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، والذي أُعيد فتحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بحسب المكتب.