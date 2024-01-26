عقوبات أمريكية وبريطانية تستهدف قيادات حوثية بسبب الهجمات على السفن

نشر الجمعة ، 26 يناير / كانون الثاني 2024

لماذا لم تضرب واشنطن كل مواقع الحوثيين دفعة واحدة؟ وزير الدفاع الأمريكي السابق يُعلق

كيف سيؤثر إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" وما الفرق الذي سيحدثه ذلك؟

ما فائدة الضربات الأمريكية على الحوثيين وهل ستشكل رادعًا؟.. وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يوضح

CNN -- فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على عدد من قيادات جماعة الحوثي في اليمن الذين زُعم أنهم يقفون وراء هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".

ومن بين الأفراد المدرجين على العقوبات محمد العطيفي، ما يسمى بـ "وزير دفاع" جماعة الحوثي، بالإضافة إلى قادة "القوات البحرية" التابعة للحوثيين.

وفي وقت لاحق، أعلنت المملكة المتحدة أنها فرضت أيضا عقوبات على القادة، في خطوة منسقة مع الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات فرضت جراء "تعطيل قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات على سفن الشحن الدولية".

ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن الهجمات في البحر الأحمر تأتي "انتقاما من إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة".