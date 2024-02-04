مظاهرات ضد حكومة نتنياهو و127 قتيلا بغزة في 24 ساعة

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، الأحد، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصًا وإصابة 178 آخرين في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا على الأرض.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي 27,365 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 66,630 آخرين في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي سياق متصل، تظاهر آلاف الأشخاص في أجزاء من إسرائيل، السبت، للمطالبة بتغيير الحكومة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة، ففي بلدة قيسارية الساحلية، احتشد المتظاهرون تحت المطر قبل أن يسيروا نحو أحد المساكن الخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي تل أبيب، تجمع المتظاهرون في ميدان هابيما للمطالبة بإجراء انتخابات فورية في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي من المظاهرات التي تستهدف نتنياهو وحكومته بشكل مباشر، ولوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور الرهائن الإسرائيليين، ودعوا الحكومة إلى “إعادتهم إلى وطنهم”.