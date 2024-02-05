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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "ضرورة العمل من أجل منع توسع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة".

وشدد الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني، خلال لقائهما في قصر بسمان في العاصمة عمّان، الاثنين، على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وحذّر الجانبان من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، بحسب قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وقال الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله إن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن علّقت 13 دولة تمويلها للوكالة عقب مزاعم إسرائيلية بأن 13 موظفًا شاركوا في هجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفُصل العديد من الموظفين جراء ذلك، فيما وعدت الوكالة بالتحقيق في المزاعم.