القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضرب 6 صواريخ كروز للحوثيين في اليمن

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة شنت ضربات ضد صواريخ كروز مضادة للسفن والهجمات الأرضية للحوثيين، الأحد، بعد يوم واحد من الضربات الأمريكية- البريطانية المشتركة ضد أهداف الحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أنه "في حوالي الساعة الرابعة صباحا (بتوقيت اليمن)، ضربت الولايات المتحدة صاروخ كروز مضادا للسفن، كان جاهزا للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وبعد ساعة ونصف، ضربت القوات الأمريكية صاروخ كروز حوثيا للهجوم الأرضي. واستخدمت الجماعة المتمردة المدعومة من إيران هذه الأنواع من الصواريخ لمحاولة ضرب إسرائيل، حيث يزعم الحوثيون أن عملياتهم تجري تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي الساعة 10:30 صباحا (بتوقيت اليمن)، استهدفت القوات الأمريكية أربعة صواريخ كروز أخرى مضادة للسفن، قائلة إنها تمثل تهديدا للسفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه الضربات، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد مع ملاحقة الولايات المتحدة لأسلحة الحوثيين، بعد يوم واحد من عملية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ضربت 36 هدفا مختلفا للحوثيين في 13 موقعا مختلفا في اليمن.