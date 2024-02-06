الجيش الإسرائيلي يدعي أنه دمر مقبرة بني سهيلة في غزة بسبب نشاط حماس.. CNN لا تستطيع العثور على الأدلة

"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

لحظة مقتل جدة فلسطينية ترفع راية بيضاء في غزة.. شاهد ما كشفه تحقيق CNN

كانوا يصطفون لتلقي المساعدات.. 20 قتيلا بإطلاق نار على مركز إغاثة في غزة

القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، إن عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة حماس في خان يونس "ستتحقق قريبا أهدافها"، بينما تتقدم قواتهم جنوبا نحو رفح.

وأضاف غالانت في إفادة صحفية مُتلفزة: "قواتنا تعمل على الأرض في معظم مناطق قطاع غزة".

وأردف غالانت قائلا إن آخر معقل متبقٍ لحماس هو رفح، وإن قيادة حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، في حالة فرار".

وزعم غالانت أن السنوار لم يكن لديه أي اتصال مع مقاتليه، واضطر إلى "الهرب" من مخبأ إلى آخر مع مطاردة الجيش الإسرائيلي له عن قرب.

وادعى غالانت "أنه (السنوار) لا يقود القوات، وأنه مشغول ببقائه الشخصي. لقد أصبح، إرهابيا هاربا بدلا من كونه زعيما لحماس".

ومضى غالانت يقول إن القوات الإسرائيلية قتلت أو أصابت حوالي نصف مقاتلي حماس بجروح خطيرة في قطاع غزة، وهو ادعاء نفاه حسام بدران، المسؤول السياسي الكبير في حماس والمتحدث باسمها والذي يقيم في قطر.

ووصف بدران ادعاءات غالانت بأنها وهم غير صحيح "يفتقر إلى الموضوعية"، بحسب بيان نشرته قناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة لحماس، الاثنين.

ورفض حسام بدران تصريحات غالانت، ووصفها بأنها محاولة لرفع معنويات الإسرائيليين، وقال إن مقاتلي حماس "ما زالوا يعملون في جميع مناطق قطاع غزة".

وأضاف بدران أن مقاتلي حماس "قادرون على إطلاق الصواريخ، والجميع يشاهدون مقاطع الفيديو التي تظهر المعارك والصواريخ".