(CNN)-- أصدر العراق تحذيرا للولايات المتحدة ردا على غارة جوية في وقت متأخر، الأربعاء، أسفرت عن مقتل قائد رفيع في ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران في العاصمة العراقية، بغداد.

ووصفت قيادة العمليات المشتركة العراقية الضربة بأنها "عدوان جديد من قبل الولايات المتحدة"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تقويض جميع التفاهمات" بين العراق والولايات المتحدة، وذلك في بيان نشره المتحدث باسمها، تحسين الخفاجي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال الخفاجي في البيان: " بعد أن تأكد وبشكل قاطع قيام الولايات المتحدة باستهداف عجلة تابعة للحشد الشعبي من خلال طائرة مسيرة أمريكية أدى الى استشهاد قادتها، إن هذا العدوان الجديد يعتبر تقويضا لكل التفاهمات التي كانت موجودة في الاجتماعات أما الان نحن نحمل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الاعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلاد ونسف واضح لكل المحادثات التي تحدث بين الجانبيين وهذا الاستهداف هو عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية وجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة".

تعتبر كتائب حزب الله أقوى الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وجزء من اتحاد الميليشيات الذي ترعاه الدولة في البلاد المعروف باسم قوات الحشد الشعبي، والعديد منها ميليشيات شيعية، تساعد في الحفاظ على الأمن هناك.

لكن بعد أيام قليلة من مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في الأردن في 28 يناير/ كانون الثاني، أعلنت كتائب حزب الله تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، وهو ما اعتُبر علامة على أن المجموعة تخشى رد فعل سلبي من جانب الولايات المتحدة على نفسها.