هل إيران تريد الدخول في حرب ضد الولايات المتحدة؟.. مسؤول أمريكي يرد

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(CNN)-- شكك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، الاثنين، في فكرة أن إيران تريد الدخول في الحرب ضد بلاده.

وقال براون، في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية: "لا أعلم أنهم يريدون الحرب، هم سيفعلون أشياء من خلال ميليشياتهم وغيرها للضغط لتحقيق أهدافهم، وفي الوقت نفسه، لا يسعون إلى صراع أوسع مع الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد ما لا يقل عن 170 هجوما شنتها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا والأردن منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكرر براون تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إن الأولويات هي حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتجنب صراع واسع النطاق في المنطقة.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في تصريحات سابقة لشبكة CNN، أن بلاده لن تضرب أهدافا داخل إيران، بل ستركز فقط على الأهداف خارجها.