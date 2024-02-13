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هل إيران تريد الدخول في حرب ضد الولايات المتحدة؟.. مسؤول أمريكي يرد

الشرق الأوسط
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(CNN)--  شكك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، الاثنين، في فكرة أن إيران تريد الدخول في الحرب ضد بلاده.

وقال براون، في مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية: "لا أعلم أنهم يريدون الحرب، هم سيفعلون أشياء من خلال ميليشياتهم وغيرها للضغط لتحقيق أهدافهم، وفي الوقت نفسه، لا يسعون إلى صراع أوسع مع الولايات المتحدة".

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وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد ما لا يقل عن 170 هجوما شنتها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا والأردن منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكرر  براون تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إن الأولويات هي حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وتجنب صراع واسع النطاق في المنطقة.

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وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، في تصريحات سابقة لشبكة CNN، أن بلاده لن تضرب أهدافا داخل إيران، بل ستركز فقط على الأهداف خارجها.

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