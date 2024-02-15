بعد وفاته بمصر.. من هو عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توفي الصحفي السوداني، محجوب محمد صالح، الذي يعتبر "عميد الصحافة السودانية"، الثلاثاء، في العاصمة المصرية، القاهرة، وفقا لما ورد بتقرير لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.

محجوب محمد صالح Credit: SUNA

وتصدر محجوب محمد صالح أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث غوغل، الخميس، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما أوردته الوكالة السودانية بتقارير منفصلة:

محجوب محمد صالح هو مؤسس ورئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية ومركز الأيام للدراسات وحاز على جائزة القلم الذهبي، وتجاوزت مسيرته المهنية 70 عاما.

ويعد رمزاً من رموز الصحافة السودانية وقلماً وطنياً نذر حياته في خدمة الوطن وقد ظل مهموماً بالشأن العام مشاركاً في عدد من المنظمات الوطنية والمنابر المعنية بالشأن السوداني داخل وخارج البلاد.

وهو من الشخصيات الرائدة التي نهضت بمسيرة الصحافة السودانية وعمقت ارتباطها بالرأي العام مؤسساً للصحف ورئيساً لتحريرها وظل قلمه في كل تلك المحطات ملتزماً ومنحازاً للوطن وهموم المواطن.

ويعد محجوب صالح أحد أهم أركان الصحافة السودانية إذ ظل منافحا عن قضايا الوطن بحكمة وموضوعية عبر اسهاماته المختلفة والمتعددة في كل منصات ومنابر العمل العام برصانته المعهودة وشجاعته وصدحه بالحق من أجل الوطن والمواطن.