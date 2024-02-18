الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفذت الولايات المتحدة خمس ضربات ضد ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، ومركبة بحرية مسيّرة تحت الماء، وسفينة سطحية مسيّرة في البحر الأحمر، السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون سفنًا مسيّرة تحت الماء منذ بدء الهجمات.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينة تحت الماء غير المأهولة، والسفينة السطحية غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

ويمثل الهجوم على سفينة مسيّرة تحت الماء استراتيجية جديدة للحوثيين، ويأتي على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية المستمرة ضد الجماعة المتمردة.

ويهاجم الحوثيون أهدافًا أمريكية وسفنًا تجارية في البحر الأحمر منذ أن شنت إسرائيل غزوها لغزة، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.