ما مدى واقعية خطة نتنياهو لمستقبل غزة ما بعد حماس؟

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(CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطة لمستقبل غزة في مرحلة ما بعد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بما في ذلك “التجريد الكامل من السلاح” بالقطاع و"حرية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله" و"منطقة أمنية" داخل الجيب، وفقا لوثيقة حصلت عليها شبكة CNNمن الخطة التي قدّمت إلى أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، مساء الخميس.

تعارض الأحزاب الرئيسية العديد من المقترحات، وقد رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل فكرة المنطقة العازلة، ورفضت مصر الاقتراح القائل بأن إسرائيل قد تسيطر على حدودها مع غزة، في حين قالت الإمارات إنه من دون خريطة طريق واضحة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة (استبعدها نتنياهو) فإنها لن تساعد في دفع فاتورة إعادة إعمار غزة.

ولا يوجد أي ذكر في خطة نتنياهو للسلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وكان نتنياهو قد رفض في السابق الاقتراح القائل بأنه قد يسيطر على غزة، وليس من الواضح ما إذا كان سيقبل الآن تولي نسخة معاد تشكيلها من السلطة، وليس من الواضح على الإطلاق أن هذا قد يقبله الفلسطينيون، الذين صوت عدد أكبر منهم لصالح حماس في انتخابات عام 2006.

في الوقت الحالي، تظل أولوية نتنياهو هي تدمير حماس وإعادة أكثر من 100 رهينة تم اختطافهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وما زالوا في غزة؛ إن إعادة محادثات الرهائن إلى مسارها هو الهدف الرئيسي للوفد الرفيع الذي أرسله نتنياهو إلى باريس يوم الجمعة، وتأمل الولايات المتحدة وآخرون أن يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى إحباط عملية برية في رفح يمكن أن ترفع عدد القتلى في غزة إلى ما يزيد على 30 ألف شخص.

ويعتقد معظم المراقبين أنه بمجرد انتهاء الحرب، تصبح الانتخابات في إسرائيل أمراً لا مفر منه، ومن المتوقع أن يخسرها نتنياهو وحلفاؤه. لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان هناك زعيم مختلف - عضو مجلس الوزراء الحربي وزعيم المعارضة السابق بيني غانتس الذي يوصف بأنه المفضل - سيكون لديه رؤية مختلفة لغزة.