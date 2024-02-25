أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ستسافر كبيرة مسؤولي المساعدات الإنسانية في الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل والضفة الغربية والأردن هذا الأسبوع مع اتجاه الوضع الإنساني في غزة نحو الكارثة.

ستجتمع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، سامانثا باور، مع مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية الدولية، "لمناقشة الحاجة الملحة لتوسيع الوصول لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى المدنيين في غزة"، بحسب متحدث باسم الوكالة.

وقال المتحدث إن باور "ستؤكد على أهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وباور هي أحدث مسؤولة في إدارة الرئيس جو بايدن تسافر إلى المنطقة للتأكيد على مخاوف الولايات المتحدة القوية بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الذي مزقته الحرب. كما تأتي هذه الرحلة – وهي الثانية لها منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول – وسط مخاوف بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في رفح، التي تحذر منظمات الإغاثة الدولية من أنها قد "توجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية".

ودعا المسؤولون الأمريكيون، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية باستمرار إلى تقليل عدد الضحايا المدنيين وزيادة كمية المساعدات التي تدخل غزة. وحذر المسؤولون أيضًا من شن هجوم على رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح، دون خطة لحماية المدنيين.

على الرغم من أن إدارة بايدن باتت تنتقد بشكل متزايد تداعيات الهجوم الإسرائيلي، إلا أنها لا تزال على خلاف مع المجتمع الإنساني الدولي ودول، مثل الأردن، من خلال استخدام حق النقض ضد الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار. وبدلاً من ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون إن أي وقف مؤقت لإطلاق نار لابد أن يقترن بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإلا فلن يؤدي ذلك إلى "سلام دائم".

واجهت باور احتجاجات داخلية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخارجيًا بشأن موقف إدارة بايدن بشأن غزة. ويهدد الغضب المستمر بشأن دعم الإدارة المستمر للهجوم العسكري الإسرائيلي بأن يشكل مشكلة سياسية لبايدن في عام الانتخابات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقت باور ومجموعة من مسؤولي الإدارة مع أعضاء من الجالية العربية الأمريكية والمسلمة في ميشيغان لمناقشة الصراع.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن رحلة باور "تؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة، وتسريع المساعدات المنقذة للحياة، وتعزيز السلام الدائم والأمن والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ورفض المتحدث تقديم تفاصيل محددة حول اجتماعات باور خلال الرحلة أو ما إذا كانت تخطط للقاء أي مسؤولين من الأونروا – الوكالة الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة العاملة في غزة – التي يقع مقرها الرئيسي في الأردن. أوقفت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تمويل وكالة الأمم المتحدة المحاصرة بعد ظهور مزاعم بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقد تحرك الكونغرس لمنع أي تمويل أمريكي مستقبلي للأونروا.

وقد نزح 75% من سكان غزة بسبب الصراع المستمر، وأصبح الآن أكثر من مليوني شخص "معرضين لخطر المجاعة الوشيك"، وفقًا للأمم المتحدة. وحذر الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي من أنه "لا يوجد نظام صحي يمكن الحديث عنه في غزة".

ودعا كبار مسؤولي 19 منظمة إنسانية دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة بشكل مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن "أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانت منها العائلات في غزة".