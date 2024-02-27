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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن توجيه اتهامات ضد الإمارات "من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية"، هدفه "التنصل من المسؤولية" تجاه الوضع في السودان، حسب قوله.

وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس، الثلاثاء: "رمي التهم جزافًا ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية".

وأضاف قرقاش أن "علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره".

تأتي تصريحات قرقاش بعد اتهامات من مسؤولين وأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وتشوب حالة من التوتر العلاقات بين البلدين، على خلفية الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلبت السلطات السودانية من 15 موظفًا في سفارة الإمارات بالعاصمة الخرطوم، مغادرة البلاد.

أدى القتال في السودان إلى مقتل 13 ألفًا و900 شخص، فيما فر أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، حسب بيان لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الجمعة.