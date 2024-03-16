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(CNN)-- قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن 63 شخصا على الأقل، قُتلوا خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن 112 شخصا آخرين أُصيبوا بجروح.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للقتلى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في غزة ارتفع إلى 31,553 شخصا، فيما أُصيب 73,546 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 37 شخصا قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني وسط غزة، مساء الجمعة، من بينهم أطفال ونساء حوامل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس، إن الغارة استهدفت مبنى غرب مخيم النصيرات.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من عدد الضحايا، لكن مقطع فيديو من موقع الحادث أظهر قيام أطقم الإسعاف بتحميل الجثث الملفوفة بالبطانيات، فضلاً عن دمار واسع النطاق.