أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

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(CNN)-- أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها نفذت 5 إنزالات جوية لمساعدات طبية وغذائية، السبت، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الجيش الأردني في بيانه أن "عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع، شاركت فيها طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، نفذت إحداهما إنزالاً لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة/77، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية"، طبقا لوكالة "بترا".

وأشار الجيش الأردني في بيانه إلى أن "عملية إنزال المساعدات الأردنية جاءت بالتعاون مع سلطنة بروناي، وتجسيداً لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيداً على مواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف".

ومن جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة والأردن، السبت، "نفذتا عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية" في شمال غزة، "لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع المستمر".

وقد تم تنفيذ العملية المشتركة من قبل القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية وتضمنت حزماً من الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأغذية المعلبة بلغ وزنها 375 رطلاً.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان: "إن عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل، ونحن نواصل التخطيط لعمليات التسليم الجوي اللاحقة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أشرف، السبت، "على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة للأهل في قطاع غزة".

وكان من بين الطائرات المجهزة لعملية الإنزال، السبت، "طائرة عسكرية تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تشارك للمرة الأولى، حيث تعتبر هذه المشاركة إضافة نوعية لعمليات الإنزال التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب ما نقلت وكالة "بترا".

وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال تفقده لطائرات المساعدات في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية على "استمرارية حشد الجهود الدولية لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الإنزالات الجوية، وضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية".