الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع عسكري لحزب الله بجنوب لبنان

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مجمعا عسكريا لحزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان، وفقا لبيان، قائلا إنه رد على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت أيضًا ما يقول إنه موقع مراقبة لحزب الله في منطقة كفركلا، وكذلك "قصفت المدفعية لإزالة تهديد في منطقة الميسات".

وكان حزب الله قد قال في بيان صباح الأحد: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:20) من صباح يوم ‏الأحد 17-03-2024 تجمعاً لجنود العدو قبالة بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وأصابت أهدافها بدقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي بيان منفصل، مساء السبت، قال حزب الله: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:40) من مساء يوم ‏السبت 16-03-2024 تجمعاً لجنود العدو على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية".‏

وتتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله مع تزايد المخاوف من احتمال تحولها إلى صراع أكبر إذ صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية والاستخبارات لشبكة CNN أنهم يشعرون بالقلق من أن إسرائيل قد تخطط لتوغل بري في لبنان في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.