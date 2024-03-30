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(CNN)-- أُصيبت مركبة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بغارة إسرائيلية شنتها طائرة بدون طيار، صباح السبت، بحسب وسائل إعلام رسمية لبنانية، في حين نفت إسرائيل مسؤوليتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلافا للتقارير، لم يقصف الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام، بأن طائرة مسيرة قصفت سيارة عسكرية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بالقرب من بلدة رميش.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "عددا" من جنود اليونيفيل ومواطنا لبنانيا أُصيبوا في الهجوم.

وبحسب التقرير أنه "نتيجة لذلك، وصلت مروحية تابعة لليونيفيل إلى موقع الهجوم ونقلت الجرحى".

ومن جانبها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، لشبكة CNN إن ثلاثة مراقبين عسكريين ومساعد لغة محلية أصيبوا بجروح في انفجار بالقرب منهم أثناء قيامهم بدورية راجلة قرب الخط الأزرق.

والخط الأزرق هو خط ترسيم الأمم المتحدة للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت اليونيفيل إنه تم إجلاء المصابين الأربعة لتلقي العلاج الطبي.

وقالت اليونيفيل إنها "تحقق في أصل الانفجار".