قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الأحد، أنهم نفذوا 5 عمليات خلال الـ72 ساعة الماضية، استهدفت سفينة بريطانية في البحر الأحمر وسفينتين إسرائيليتين في المحيط الهندي والبحر العربي، وفرقاطات حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان، إن "قوات الحوثيين استهدفت السفينة (HOPE ISLAND) البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة"، موضحا أن "الإصابة كانت مباشرة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون.

وأضاف العميد يحيى سريع أن "قوات الحوثيين البحرية نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئِ فلسطين المحتلةِ الأولى هي: السفينة (GRACE FMSC ) في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحرِ العربي، بصواريخ باليستية ومجنحة"، وزعم سريع أن العملية "حققت أهدافها".

كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أنهم "شنوا عمليتين بطائرات مسيرة استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر".

وادعى سريع أن "العمليات حققت أهدافها بنجاح"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وشدد يحيى سريع على "استمرار الحوثيين في استهداف ومنع إبحار السفن الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة".