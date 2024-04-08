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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بـ"حزب الله" في غارة ليلية

الشرق الأوسط
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(CNN) --  أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن شن غارة ليلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل علي أحمد حسين، القيادي في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى اثنين من مقاتلي الجماعة.

ومن جانبه، أكد "حزب الله" المدعوم من إيران، في بيان، أن الحسين قُتل في غارة إسرائيلية.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن حسين كان "مسؤولا عن تنظيم العديد من عمليات إطلاق الصواريخ والهجمات ضد إسرائيل" منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة "حماس".

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وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن الغارة "تسببت في أضرار جسيمة للمباني المجاورة للعقار المستهدف"، وأضافت أن "أكثر من 10 عائلات فقدت منازلها".

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