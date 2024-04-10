"خطأ".. بايدن يوجه أحد أشد انتقاداته لنهج نتنياهو ضد حماس في غزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه الحرب في غزة بأنه "خطأ" في واحدة من أشد انتقاداته لكيفية إدارة الحكومة الإسرائيلية للصراع ضد حماس.

أدلى بايدن بهذه التعليقات في مقابلة مع Univision تم تسجيلها بعد أيام فقط من الغارات العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فيالمطبخ المركزي العالمي الأمر الذي أثار الغضب والإحباط في جميع أنحاء البيت الأبيض.

وقال بايدن في انتقاده: "حسنًا، سأخبرك، أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع نهجه.. أعتقد أنه من المشين أن تكون تلك المركبات الأربع أو الثلاث قد أصيبت بطائرات بدون طيار وتم نقلها على طريق سريع حيث لم يكن الأمر كما لو كان على طول الشاطئ، ولم يكن الأمر كما لو كانت هناك قافلة تتحرك هناك".

وتابع بايدن: "ما أدعو إليه هو دعوة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار، والسماح بوصول جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل القطاع خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة. لقد تحدثت مع الجميع، من السعوديين إلى الأردنيين إلى المصريين. إنهم مستعدون للانتقال. إنهم مستعدون لنقل هذا الطعام. وأعتقد أنه لا يوجد عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لهؤلاء الناس".