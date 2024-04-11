تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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(CNN)-- قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الأربعاء، إنه لم ترد تقارير عن استهداف حركة "حماس" للفلسطينيين الذين يعملون مع منظمات الإغاثة الدولية في غزة.

وأضافت باور، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عندما سُئلت عن مثل هذه الادعاءات من قبل النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ: "لم يرَ المسؤولون الأمريكيون أي دليل على استهداف حماس للمدنيين الفلسطينيين الذين يعملون مع منظمات الإغاثة، وهذا ليس ما يبلغنا به شركاؤنا".

وتابعت أن "الشركاء في غزة لا يبلغون أيضا عن أن حماس تعرقل توزيع المساعدات الإنسانية، والجيش الإسرائيلي لم يبلغ أيضًا عن مثل هذه العوائق من قبل حماس".

وذكرت سامانثا باور: "أنا، مثلك، كنت أتوقع أن يكون الأمر كذلك، نظرا لما تفعله حماس باستهداف المدنيين الأبرياء، واستخدامهم كدروع بشرية، ولكن مرة أخرى - الشركاء الموثوق بهم مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف وآخرين لم يبلغوا عن أن حماس تتدخل في الوضع الراهن".

وشهدت باور، في وقت سابق، بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تتلق تقارير عن قيام "حماس" بتحويل المساعدات الغذائية في غزة "بشكل منهجي".