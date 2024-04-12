قيادي في "حماس" يوضح "أهمية" التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

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محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- قال العضو في المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم، الخميس، إنه تتم مناقشة صفقة للتبادل بين حركته وإسرائيل كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف نعيم، في بيان، أن "جزء من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للحصول على ما يكفي من الوقت والأمان لجمع بيانات نهائية وأكثر دقة" عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف "لأنهم (الرهائن) موجودون في أماكن مختلفة مع مجموعات مختلفة، وبعضهم تحت الأنقاض قتلوا مع شعبنا، ونحن نتفاوض للحصول على معدات ثقيلة لهذا الغرض".

وجاء بيان نعيم ردا على أسئلة وسائل الإعلام حول ما إذا كانت "حماس" ترفض المقترح الأخير، الذي تم تقديمه في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تستطيع إطلاق سراح 40 رهينة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المفاوضات، أشارت "حماس" إلى أنها غير قادرة حاليا على تحديد هوية وتعقب هؤلاء الرهائن الإسرائيليين الأربعين، مما يثير مخاوف من احتمال مقتل عدد من الرهائن أكثر مما هو معروف علنا.

ويشير سجل شبكة CNN لظروف الرهائن أيضا إلى أن هناك أقل من 40 رهينة على قيد الحياة يستوفون المعايير المقترحة.