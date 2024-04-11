أمريكا وإسرائيل تتأهبان لهجوم إيراني في الأسبوع المقبل.. ومسؤولون أمريكيون: لا مفر منه

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لا تزال ثابتة بشأن التزامها بحماية إسرائيل" في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل" في أعقاب مقتل جنرالات إيرانيين في القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وتابع: "كما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها ثابت، وسنبذل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هجوم إيران "أمر لا مفر منه"، وهو رأي يشاركهم فيه نظرائهم الإسرائيليون.

والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط لذلك الهجوم من جانب إيران الذي من المتوقع أن يستهدف المصالح الإسرائيلية أو الأمريكية في المنطقة.

وتعمل الحكومتان بجهد من أجل الاستعداد لذك، حيث تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد ينفذ بعدة طرق، وأن المصالح والأفراد الأمريكيين والإسرائيليين معرضون لخطر الاستهداف.