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هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، إن اتخاذ قرار "إغلاق الأجواء الأردنية" أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، جاء التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني في ضوء تزايد "التوترات الإقليمية" في المنطقة، مشيرًا إلى أن مدة الإغلاق قد تزيد أو تقل عن 6 ساعات وفقا "لتقييم مستوى المخاطر".

وأوضح مستو، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، ليل السبت، أن الهيئة أبلغت شركات الطيران بالقرار قبل 3 ساعات من سريانه، لتبليغ مسافريها حفاظًا على "سلامة" الطائرات والمسافرين، نافيًا أن يكون هناك أية عملية "إخلاء لمطار الملكة علياء الدولي".

وأضاف مستو: "قرار الإغلاق تحوطّي، سيستمر لعدة ساعات وسيتم تقييم الموضوع بحسب التطورات. قد يزيد أو يقل عن 6 ساعات".

ولفت مستو إلى أن هيئة الطيران المدني ملتزمة باتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها. وأشار إلى أنه "تم إرسال تبليغ داخلي لكل شركات الطيران الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، ما يهمنا بالدرجة الأولى سلامة الطيران المدني والمسافرين وسيتم تحديث البيانات أولا بأول وإجراء عملية التقييم للمخاطر تباعا. لا يوجد أخطار الآن على الطائرات ولا على المطار".

وعن عدد الرحلات التي أوقفت، قال مستو: "ما يهمنا الآن بالدرجة الأولى سلامة المسافرين والطيران المدني، ومن خلال الشركات سيتم تبليغ المسافرين أولا بأولا بالمواعيد الجديدة أو التحديثات ذات الصلة".

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، السبت، إغلاق أجواء المملكة أمام حركة جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتًا، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة"، حسب بيان للهيئة.

وقال بيان هيئة الطيران المدني في الأردن، إنها "اتخذت قرارًا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداءً من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

في سياق متصل، نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، صحة المزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

وقال المبيضين، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً". ودعا المبيضين إلى ضرورة توخي وسائل الإعلام الدقة فيما تنشر.