رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي من أن "أقل إجراء ضد مصالح إيران" سيُقابل برد "هائل وواسع النطاق ومؤلم".

وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، قال الرئيس الإيراني إن الهجوم على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع كان عملا من أعمال "الدفاع المشروع"، حسب وصفه.

وأضاف إبراهيم رئيسي: "كما سبق وأن أعلنا رسميا بالفعل أن عملية (الوعد الصادق) تم تنفيذها بنجاح بهدف معاقبة المعتدي". وقالت القراءة الإيرانية للمكالمة التي نشرها موقع إبراهيم رئيسي على الإنترنت: "الآن نعلن بحزم أن أقل إجراء ضد مصالح إيران، سيُقابل بالتأكيد برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه".

وفي بيان قطري نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أكد الشيخ تميم بن حمد "ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

وأضافت الوكالة القطرية أن "الجانبين أكدا خلال الاتصال، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة".