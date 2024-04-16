الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة قُتلت في غزة منذ بدء الحرب

"أتمنى الحصول على رغيف خبز".. شاهد كيف تكافح جدة فلسطينية من أجل إطعام أحفادها ورعايتهم في غزة

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(CNN)-- قُتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير نُشر، الثلاثاء.

وأوضح التقرير: "بعد ستة أشهر من الحرب، قُتلت 10 آلاف امرأة فلسطينية في غزة، من بينهن ما يقدر بنحو 6000 أم، ليُترك 19 ألف طفل يتيمًا".

وقال التقرير إن أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن "جوعًا كارثيًا"، مع عدم إمكانية الحصول تقريبًا على الغذاء أو مياه الشرب الآمنة أو المراحيض الصالحة للاستخدام أو المياه الجارية، مما يخلق مخاطر تهدد حياتهن.

وأضاف التقرير: "يُصاب طفل أو يموت كل 10 دقائق".

وقالت سوزان ميخائيل، الممثلة الإقليمية ومديرة هيئة الأمم المتحدة بالدول العربية خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء: "النساء اللاتي نجين من القصف يعانين يوميًا من الجوع والمرض والخوف المستمر. إن الحرب في غزة هي بلا شك حرب على النساء اللاتي يدفعن ثمنا باهظًا لحرب ليست من صنعهن".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحاول تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، بأن 46 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 33843 شخصًا.

وأشارت الوزارة إلى أن 76575 فلسطينيًا أصيبوا. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.